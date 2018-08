Grootste stormbaan van Europa staat nu in Leeuwarden, maar pas op

Het is de grootste stormbaan met springkussens van Europa, de airrun, maar je moet wel oppassen op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden. Want uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat er steeds meer ongelukken plaatsvinden op springkussens. Vorig jaar moesten 2.200 mensen zich laten behandelen op de eerste hulp van ziekenhuizen. Tien jaar geleden waren dat er nog 1.400.