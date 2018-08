Net geen podium voor De Vries bij sprintrace F2 op Spa-Francorchamps

Vliegende start

De Vries startte in de sprintrace van zondag vanaf de achtste plaats. Hij had een droomstart en rukte in korte tijd op naar de tweede positie. In slotronde viel hij echter na een spannende strijd terug naar plaats vier en miste het podium. De winst ging naar Nicholas Latifi uit Canada, die van begin tot eind op kop reed. Lando Norris uit Groot-Brittannië werd tweede, voor Alexander Albon, die voor Thailand uitkomt.

Klassement

De Vries blijft in het klassement op de vierde plaats staan met 153 punten. George Russell uit Groot-Brittannië staat eerste (188 punten), Lando Norris tweede (183 punten) en Alexander Albon derde.

Zaterdag won De Vries nog de eerste race op Spa-Francorchamps. Volgende week wordt er gereden op het circuit van Monza in Italië.