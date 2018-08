Eastermar haalt zondag zijn winnende IFKS-skûtsje feestelijk in

Het skûtsje It Doarp Eastermar wordt om een uur of vijf verwacht in zijn thuishaven aan de Lits yn Eastermar. Daar is voor de schipper en zijn bemanning een feestelijke ontvangst geregeld. Dat feest gaat daarna nog door op dorpsplein It Breed in het centrum van Eastermar.

Belangstellenden zijn van harte welkom, schrijft de organisatie in zijn persbericht.