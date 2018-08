Grote zorgen over vaccinatie op Waddeneilanden

Het aantal kinderen dat is ingeënt tegen besmettelijke ziektes is op de Waddeneilanden opvallend laag. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat de zogenoemde vaccinatiegraad op de eilanden onder de tachtig procent ligt en dat is veel lager dan het landelijk gemiddelde. Het gaat om cijfers over dit jaar.

De fractievoorzitter van de PvdA op Terschelling, Christa Oosterbaan, maakt zich hier grote zorgen over. Hoe het komt dat kinderen op de eilanden minder vaak worden ingeënt, weet ze niet. Ze roept ouders wel op om over te gaan tot vaccinatie. Het verplichten van vaccinatie wil Oosterbaan nog niet.