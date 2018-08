CitySwim Workum gaat in de herkansing

De CitySwim met Maarten van der Weijden, die eerder moest worden afgezegd vanwege de slechte waterkwaliteit, gaat in Workum in de herkansing. Volgende week zondag, 2 september, wordt in Workum een triathlon gehouden en daar voorafgaand, biedt de organisatie de cityzwemmers een podium. Het gaat dan om de aangemelde zwemmers uit Workum zelf, en die uit Hindeloopen en Stavoren.