Nyck de Vries wint Formule 2-race op Spa-Francorchamps

Pole position

De Vries begon vanaf pole position. Dat had hij vrijdag bij de kwalificatie afgedwongen. Vanaf het begin ging De Vries in de hoofdrace aan de leiding. Halverwege de race kwam de safety car de baan op en dat was in het nadeel van De Vries die zijn opgebouwde voorsprong zag slinken.

Nadat de safety car weer van de baan was, bouwde De Vries zijn voorsprong weer uit en stond die eerste plaats niet meer af. Het was de derde winst voor De Vries dit seizoen in de Formule 2.