Harkemase Boys begint met overwinning op SJC aan competitie

Burgumer goal

Na een kwartier spelen in de tweede helft breidde de thuisclub de score uit. Twee Burgumers waren daar verantwoordelijk voor. Robert Stelpstra gaf de bal aan Henny Bouius en de aanvoerder van Harkemase Boys schoot de bal achter keeper Roy Haasnoot (3-1).

Even later kwam SJC terug in de wedstrijd. Infaller Melvin van Stijn verschalkte Jansema met een afstandsschot (3-2). Tien minuten voor het einde moesten de bezoekers verder met tien man. Aanvoerder Jordy Groot kreeg zijn tweede gele kaart.