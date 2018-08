Age Bandstra en Arjen de Jong winnen IFKS-kampioenschappen

Bandstra en Boonstra lagen ook lang nummer één en twee in de wedstrijd en dat maakte de strijd erg spannend. "Kampioen worden is altijd leuk, maar als je er om moet zeilen en dan ook nog zo sparren, dan is dat geweldig," zei Bandstra. Boonstra eindigde als tweede. Lyts Earnewâld van Sjoerd Kleinhuis werd derde.

Eerder op de dag werd Arjen de Jong al met het skûtsje Grytse Obes kampioen in de B-klasse. Hij promoveert daarmee naar de grote A, net als Walter de Vries met De Goede Verwachting (tweede) en Wytse Heerschop mei de Woeste Anne (derde). Ookk Ron Syperda van de Ale maakt de stap naar de A-groot, omdat uit die klasse schipper Arend Wisse de Boer stopt.