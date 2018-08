Zweefvliegtuigen de lucht in op ontmoetingsweekend in Leeuwarden

De meeste aanwezige zweefvliegtuigen zijn van het oudere type Ka6. Dat is gebouwd in de jaren '60. De zweefvliegtuigen komen gedemonteerd aan in een aanhangwagen en worden daarna in elkaar gezet. Binnen een kwartier is het vliegtuig dan ook in elkaar gezet. Het weer is niet ideaal, maar tussen de buien door kan er wel gevlogen worden. Daarvoor worden ze aan een kabel de lucht in gesleept door een gemotoriseerde vliegtuig. Als de kabel losgekoppeld wordt, probeert de zweefvlieger zolang mogelijk in de lucht te blijven. Uiteindelijk landen ze dan weer in Leeuwarden.

De zweefvliegtuigen hebben ook weleens de Elfstedentocht gevlogen, maar dat lukt nu niet. De luchtstroom boven het water is anders als normaal en in de Zuidwesthoek is nu inkeer van veel water voornamelijk bij Stavoren, verteld een woordvoerder van de Aero Club.