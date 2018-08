Blinden hebben moeite met shared space

'Omdat er geen stoepen meer zijn, is het voor mij moeilijk de weg te vinden. Ook mijn blinde-geleide hond Nore wordt er zenuwachtig van. Het is er voor mij niet veiliger op geworden', zegt de man die sinds zijn geboorte niets kan zien. Hij begrijpt dat shared-space bedacht is en dat het voor de meeste verkeersdeelnemers veiligers is geworden. 'Maar ja, elk voordeel heeft zijn nadeel'.