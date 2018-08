Weer een zomer zonder patat een ijs Spokeplas

Een van de mogelijkheden die nu met de gemeente zal worden besproken, is mensen in te zetten die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dat is nog wel een heel proces, omdat steeds minder mensen met een beperking in aanmerking komen voor dit soort arbeidsplekken. Toch wil ook de gemeente Weststellingwerf samen met Staatsbosbeheer gaan kijken naar mogelijkheid hiervoor. Volgende maand zal daarover worden gesproken.

Als het niet lukt een oplossing te vinden, wordt er opnieuw gekeken naar wat er nog wel mogelijk is om bij de Spokeplas een eetgelegenheid te krijgen. Dan zal het nog wel moeilijker worden.

In het gebouwtje bij de Spokeplas zitten ook douches en toiletten. Die blijven wel toegankelijk. Het gebouw zal wel intact blijven, zegt boswachter Vriesema.