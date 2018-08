Invaller Rossi bezorgt SC Cambuur winst met eerste balcontact

Een-op-een

Halverwege de eerste helft dacht de thuisclub aan een penalty, maar scheidsrechter Christian Mulder zag geen overtreding in de val van Emmanuel Mbende. Een paar minuten later was het raak voor Cambuur. Kevin van Kippersluis bediende Mathieu en de middenvelder zette een-op-een met Schendelaar Cambuur op voorsprong (1-0).

Een minuut voor rust waren de bezoekers dicht bij de gelijkmaker, maar AZ-spits Ferdi Druijf zag zijn kopbal op de goal van keeper Xavier Mous belanden.