Friezen in actie voor vrijlating rappende politicus uit Oeganda

Vriendschap

Selma en haar zus Elza zijn al jaren bevriend met Wine zijn vrouw Barbara en haar zus Brenda. "De ouders van Barbara en Brenda woonden in de jaren negentig een tijdje in Oentsjerk. Ze waren hier in Fryslân voor een landbouwstudie", vertelt Selma. De familie Zijlstra was in die tijd hun gastgezin. "Zij kwamen bij ons thuis over de vloer en we gingen ook met hen mee op pad voor Friese reisjes."