UPDATE: IFKS houdt vast aan bemanningslijst-regel na protesten schippers

De IFKS wilde namelijk de bemanningslijst-regel terugdraaien. De regel was dit jaar net voor het eerst in het leven geroepen. De wedstrijdcommissie heeft de twee schippers in het gelijk gesteld en geeft het bestuur van de IFKS het advies de regel niet tijdens de competitie te schrappen.

Het bestuur van de IFKS heeft daarop vrijdagavond besloten het advies van de wedstrijdcommissie over te nemen en de bemanningslijst-regel niet terug te draaien.