Olde Riekerink blikt vooruit op Feyenoord-thuis: "Goede ploeg"

Ook Jizz Hornkamp zou in de punt van de aanval kunnen spelen, maar de talentvolle aanvaller wordt waarschijnlijk verhuurd aan MVV. Hamstra laat weten dat het niet om een definitief afscheid gaat. "Absoluut niet, dit is een keuze waarvan wij denken dat dit goed is voor zijn ontwikkeling. Wij vinden Jizz gewoon een goede speler."

Ook Pelle van Amersfoort is een optie voor in de spits. De aanvaller heeft daarover een gesprek gehad met Olde Riekerink. Er is wel veel interesse voor de jeugdinternational. Zo kan hij de overstap maken naar de Championship. Een ploeg dat op het tweede niveau in Engeland speelt heeft concrete interesse, maar de clubs zijn er nog niet over uit.