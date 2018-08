Extra maatregelen voor komst Oekraïense activist naar Leeuwarden

Succesvol

Met gasten als Jan Terlouw, Afshin Elian en Annabel Nanninga kan de redactie van IepenUP Live terugkijken op een succesvol eerste seizoen, met niet alleen elke week een volle zaal, maar ook via Facebook met een bereik van bijna 30.000 kijkers.

Voor de komende uitzendingen, elke woensdagavond tussen 20.00 en 21.30 uur in Neushoorn Café, staan onder anderen Theo Hiddema, Piet Hein Eek en Henk de Jong als gasten op het programma.

IepenUP Live is te volgen via de website en de Facebooksite van Omrop Fryslân. Meer informatie over IepenUP is te vinden op Facebook. IepenUP is een initiatief van Omrop Fryslân en LF2018.