Nyck de Vries pakt zijn eerste poleposition in de Formule 2

Nyck de Vries uit Uitwellingerga heeft vrijdagmiddag in België de eerste poleposition in zijn Formule 2-carrière behaald. De Friese autocoureur zette een tijd neer van 1.56.054 op het circuit fan Spa-Francorchamps. Daarmee was hij bijna een halve seconde sneller dan klassementsleider George Russell.