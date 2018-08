"Leeuwarden verkwanselt beschermd dorpsgezicht Wergea"

De gemeente Leeuwarden had nooit een vergunning mogen geven voor een dakkapel op een pand aan de Grote Buren in Wergea. Dat vindt een inwoner van het dorp. De inwoner zei vrijdag bij een zitting bij de Raad van State dat Leeuwarden met de dakkapel het beschermde dorpsgezicht van Wergea verkwanselt. De man woont naast het pand waar de dakkapel op is gebouwd en kijkt erop uit vanuit zijn tuin.