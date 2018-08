Amelander bunkers 'voegen niet veel toe' en blijven onder zand

App

Er wordt inmiddels gewerkt aan het ontsluiten van een Tobruk (schuttersput) op het Engelsmanduun en de twee manschappenbunkers in de Tonnedunen op het Zuidwest worden toegankelijk gemaakt. Mogelijk dat nog een kleine bunker in het Hollumer bos wordt opengesteld, maar dat is het dan ook. Dan is het bunkerverhaal wel compleet, zegt Joop de Jong.

Langs de bunker op het Zuidwest komt een kleine route die met hulp van een app wandelend en fietsend te volgen is. Die route is volgend jaar klaar, is de verwachting.