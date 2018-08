Nyck de Vries de snelste in vrije training Spa-Francorchamps

Autocoureur Nyck de Vries uit Uitwellingerga heeft vrijdagmiddag in België de beste tijd neergezet in de vrije training van de Formule 2. Op het circuit van Spa-Francorchamps zette De Vries een tijd van 1.58.125 op de klok. Daarmee was hij precies tienduizendste sneller dan de Braziliaan Sérgio Sette Câmara. De leider in het klassement. George Russell, reed de derde tijd.