Waterkwaliteit bij Dokkum na rioollek nu weer op niveau

De roolwaterzuiveringsinstallatie in Dokkum is na een periode van technische problemen weer in gebruik genomen. Door een ondergrondse leidinglekkage twee weken geleden, was er zuiveringsslib in het Dokkumer Grootdiep terechtgekomen. Het lek werd dagelijks gerepareerd, toch gaf het waterschap het advies om niet te zwemmen tussen Dokkum en het Lauwersmeer. Ook werd afgeraden om het water als drinkwater voor vee te gebruiken.