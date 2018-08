Mevrouw IJmkje Esveld-Visser uit Harlingen wordt 102: "Gewoon doorzetten"

Mevrouw Esveld werd in 1916 geboren in Franeker in een gezin van 9 kinderen. Vader was op zee en moeder was thuis. De moeder van mevrouw Esveld overleed al jong, toen ze 37 jaar oud was. De kinderen moesten het toen zelf redden. "Ik heb best wel een druk leven gehad", zegt mevrouw Esveld. Een van de broers was gehandicapt en moest ook veel worden geholpen.

Zelfredzaam

Toen IJmkje 29 was, trouwde ze en verhuisde ze met haar man naar Harlingen. Al 73 jaar woont ze aan het Scheffersplein. En daar gaat ze ook niet meer weg, als het aan haar ligt. Mevrouw Esveld doet het meeste nog zelf, maar krijgt wel hulp van haar kinderen. Haar dochter maakt iedere maandag schoon. Verder redt ze zich prima. Ze kookt zelf haar eten en borduren doet ze ook nog altijd.