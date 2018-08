De schade door de droogte verdient het predicaat 'Ramp'

Volgens De Jong komen akkerbouwers in bepaalde gebieden slechts op ongeveer 30% uit van wat gewoonlijk van het land komt. De NAV heeft daarom een brief naar minister Carola Schouten gestuurd met de oproep om dit als 'Ramp' te bestempelen. In dat geval kan een beroep worden gedaan op de 'Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen'.