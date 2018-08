Nieuwe strafpuntenregel IFKS ingetrokken: systeem is niet waterdicht

De IFKS heeft dit jaar een nieuwe regel, maar de uitvoering daarvan is de afgelopen week diverse keren misgegaan. De nieuwe regel houdt in dat er voorafgaand aan de wedstrijden bemanningslijsten moeten worden ingeleverd bij de wedstrijdcommissie. Minstens tien skûtsjes in de hele vloot hebben daar fouten in gemaakt en drie strafpunten voor gekregen. In de Grote A gaat het om de Eelkje ll, De Zes Gebroeders en It Swarte Wief.

De wedstrijdcommissie heeft vrijdagmorgen echter bepaald dat alle strafpunten daarvoor nu worden ingetrokken. Volgens de commissie blijkt het systeem niet waterdicht te zijn.