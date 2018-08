Bij het bunkeren van dieselolie zijn vrijdagochtend in de haven van Harlingen honderden liters dieselolie in in het water beland. Hoe dat precies kon gebeuren is niet duidelijk. Rijkswaterstaat heeft de opdracht gegeven het water schoon te maken. Een schoonmaakbedrijf is vandaag nog de volledige dag bezig om het water schoon te maken.