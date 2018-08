Oorzaak brand in kampeerboerderij Eastermar kan niet worden achterhaald

De brand ontstond woensdag rond 05.30 uur in een schuur op het vakantiepark Onder de Linde in Eastermar. Het vuur sloeg al snel over naar de kampeerboerderij naast de schuur. De boerderij ging verloren bij de brand. De veertien aanwezige gasten, konden er op tijd uitkomen. Zo'n dertig vakantiegangers die in de chalets dichtbij de boerderij zaten, kwamen ook met de schrik vrij.