Motorsportvereniging De Prikkedam sluit trainingsbaan na dwangsommen

De club heeft de afgelopen tijd maatregelen genomen om de geluidsoverlast te beperken en hoopt er nu met de gemeente uit te komen. Wethouder Marcel Bos zegt dat hij is verrast door de maatregel van het bestuur, maar verwacht wel dat hij er met de vereniging uitkomt. "We worden geconfronteerd met een situatie die niet goed is geregeld, dat moet dus via een bestemmingsplan", zegt Bos.