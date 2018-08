LIVE: Het IFKS skûtsjesilen bij Lemmer

Schipper Geale Tadema met het skûtsje It Doarp Eastermar won donderdag bij Echtenerbrug. Hij is ook koploper in het klassement. Het skûtsje Drie Gebroeders van Arend Wisse de Boer stond tweede maar kreeg donderdag 17 strafpunten voor een aanvaring met It Doarp Eastermar en zakte terug naar de vijfde plaats in het klassement. Die strafpunten mag hij wel wegstrepen als slechtste wedstrijd.