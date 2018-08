Terschellinger berger krijgt tonnen boete voor diefstal uit scheepswrak

Geen licentie

Het Britse schip werd in de Eerste Wereldoorlog tot zinken gebracht door een Duitse onderzeeër. Het ligt sindsdien in de Keltische Zee. Het bergingsbedrijf had volgens de rechter geen licentie om dingen uit het schip te halen.

Op heterdaad betrapt

De bemanning werd in augustus 2016 op heterdaad betrapt door de Britse marine. Ze werden aangehouden en het schip werd naar Engeland gebracht. De waarde van de spullen die ze naar boven hadden gehaald, was zo'n 115.000 dollar (bijna 100.000 euro).

Niet de eerste keer

De Britse regering treedt streng op tegen mensen die oorlogsgraven op zee schenden. Friendship Offshore werd twee jaar geleden ook al beschuldigd van diefstal van het in 1916 gezonken slagschip Queen Mary.