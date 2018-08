Tweede bronzen medaille Ariëns op EK skeeleren

Zes rondjes voor de finish van de marathon ontstond er een kopgroep. Die bestond naast Ariëns uit Bart Swings, Patxi Peula, David Morell en Quentin Giraudeau. Uit dat kopgroepje sprongen de Belg Swings en Peula (Baskenland) weg. Ariëns sloot later aan bij die twee.

Ze gingen gedrieën de laatste ronde in. Swings kwam uiteindelijk solo over de finish in zijn thuisland. Peula werd tweede, Ariëns derde.