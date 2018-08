Sein 'brand meester' gegeven bij schip Harlingen

De brand was in het ruim van het schip. Daar stond een koelinstallatie met isolatiemateriaal. Dat isolatiemateriaal stond in de brand. Het was voor de brandweer lange tijd moeilijk om bij de brandhaard te komen. "Met een warmtebeeldcamera hebben we toch de brand goed kunnen lokaliseren", zei woordvoerder Ingrid Weert van de brandweer. "Maar het is heel moeilijk te bestrijden, omdat de brand in het isolatiemateriaal zit. Daardoor kan het zich door het hele schip verplaatsen."

Blussen in kleine groepjes

Toen de brandweermensen in het schip konden om te blussen, deden ze dat in groepjes van zes à acht mensen. "We zijn steeds korte tijd in het ruim om te blussen. Het is vreselijk warm, dus iedere twintig minuten worden de manschappen afgelost door een volgend groepje." Mede daarom waren er veel brandweerkorpsen aanwezig in Harlingen.

Om 16.00 uur leek de brand even onder controle, maar toen laaide het weer op, met hoge vlammen en veel rook. Al met al heeft het acht uren geduurd voordat de brand helemaal onder controle was.