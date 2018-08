Koningin Máxima komt naar Fryslân voor meer muziek op school

Het convenant is een onderdeel van het programma 'Méér Muziek in de Klas', waar Koningin Máxima erevoorzitter van is. Dat programma moet ervoor zorgen dat alle 1,6 miljoen kinderen op de basisschool structureel muziekonderwijs krijgen.

Muziek voor iedereen

In Drachten wordt een convenant getekend waarbij de betrokken partijen garanderen dat alle 52.000 Friese basisschoolkinderen in 2022 muziekonderwijs krijgen. Dat moet geregeld worden met behulp van gemeenten, schoolbesturen, culturele instellingen, de PABO, het Prins Claus Conservatorium en de Organisatie voor Muziekverenigingen Fryslân.

Eenzelfde soort convenant is ook al ondertekend in Limburg, een deel van Gelderland en in de stad Groningen.