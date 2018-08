Tadema wint IFKS wedstrijd na botsing

De wedstrijd begon donderdagmiddag met veel consternatie. De uiteindelijke winnaar, Geale Tadema van het skûtsje It Doarp Eastermar, werd door het skûtsje van Arend Wisse de Boer overboord geslagen. De Drie Gebroeders van De Boer draaide te laat bij de bovenste ton, waardoor hij op het skûtsje van Tadema botste. Die zat op dat moment aan het roer, en werd door de klap gelanceerd. De Drie Gebroeders heeft na de aanvaring het wedstrijdwater verlaten. De Boer verspeelt hiermee het kampioenschap.

Tadema was na de winst in de wedstrijd nog maar amper bijgekomen van de schrik van de aanvaring. "Het was echt een klap. Dat merk ik wel. Daarna zeil je weer, dus dan moet je je hoofd er weer bij houden. Mijn broer nam het over in het voordewindse rak, dat kan prima. Ik had wat last van het zwemvest, dat was een beklemmend gevoel. Ook heb ik wat last van de ribben. Het was een hectische wedstrijd. Je zit heel hoog in de adrenaline, dus dan moet je even bijkomen." Eastermar staat op dit moment fier aan kop in het klassement van de Grote A.

Protesten

Er lopen nog een aantal protesten, dus het is nog niet volledig duidelijk hoe de uiteindelijke uitslag eruit zal gaan zien. Onder andere Ulbe Zwaga heeft een protest ingediend. Volgens hem is het tegen de regels dat Tadema door een externe persoon weer aan boord geholpen is.