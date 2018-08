Tadema wint IFKS-wedstrijd na aanvaring

Tadema was na de winst in de wedstrijd nog maar amper bijgekomen van de schrik van de aanvaring. "Het was echt een klap. Dat merk ik wel. Daarna zeil je weer, dus dan moet je je hoofd er weer bij houden. Mijn broer nam het over in het voordewindse rak, dat kan prima. Ik had wat last van het zwemvest, dat was een beklemmend gevoel. Ook heb ik wat last van de ribben. Het was een hectische wedstrijd. Je zit heel hoog in de adrenaline, dus dan moet je even bijkomen." Eastermar staat op dit moment fier aan kop in het klassement van de Grote A.