Campagne Reddingsbrigade over betekenis waarschuwingsvlaggen

Reddingsbrigades hebben een basisset van vlaggen. Dat zijn onder andere een roodgele, die betekent dat de reddingspost open is; een gele, die aangeeft dat het gevaarlijk is om te zwemmen en dat het daarom wordt afgeraden; en een rode die betekent dat je niet moet zwemmen omdat de situatie zo gevaarlijk is, dat het onverantwoord is.

De campagne van de Reddingsbrigade begint volgend jaar.