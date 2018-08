Schipper Geale Tadema van boord gelanceerd bij IFKS

Schipper Geale Tadema van het skûtsje It Doarp Eastermar is van boord gelanceerd bij een aanvaring in de IFKS-wedstrijd bij Echtenerbrug donderdag. De Drie Gebroeders van Arend Wisse de Boer draaide te laat bij de bovenste ton en voerde daardoor op het skûtsje van Tadema.