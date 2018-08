Provincie trekt waarschuwing voor blauw-alg in zwemwater deels in

De provincie heeft het negatieve zwemadvies voor het water bij de dagrecreatieterreinen Klein Zwitserland bij Sumar, de Ulesprong bij het Tsjûkemar, Reahel en De Driesprong bij Langelille voor een deel opgeheven.

Het advies werd ingesteld vanwege de kans op gezondheidsklachten door blauwalg. Hoewel de waterkwaliteit is verbeterd, waarschuwt de provincie nog steeds met borden voor een kleine kans op blauwalg. Alleen bij Klein Zwitserland is de situatie zo verbeterd dat de waarschuwing volledig is ingetrokken.