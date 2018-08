UPDATE: Scheepsbrand Harlingen nog niet onder controle

De brand op het schip in Harlingen is even opgelaaid. De brandweermensen gingen allemaal van de boot af om zich terug te trekken. Door de hitte en de rook was het niet meer mogelijk om de brand van binnenuit te bestrijden. De brand werd donderdag rond 14.00 uur ontdekt. Twee uren later leek het onder controle, maar dat was voor korte tijd.