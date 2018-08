Grote scheepsbrand in Harlingen; ramen en deuren sluiten

Hulpdiensten zijn donderdagmiddag in grote getale uitgerukt voor een brand op een schip in Harlingen. Het gaat om een brand op het vissersschip Annalijdia. Het schip ligt in het water aan de steiger van Schipdock BV. Er zijn geen mensen meer aanwezig. De brandweer heeft een hoogwerker en drie blusvoertuigen ingezet om het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om ramen en deuren dicht te houden, en de hulpdiensten de ruimte te geven.