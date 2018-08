Schilder en Mathieu terug in basis Cambuur tegen Jong AZ

Aanvoerder Robbert Schilder komt na de schorsing terug in de basis, waardoor Robert van Koesveld eruit ligt. Andrejs Ciganiks maakt plaats voor Justin Mathieu. Zowel Van Koesveld als Ciganiks zijn niet helemaal fris uit de wedstrijd van vorige week gekomen, vertelt trainer René Hake. "Zowel Ciganiks als Van Koesveld hadden last van stijfheid. Daar anticiperen we op. Als we ze laten staan, is de kans aanwezig dat het mis gaat en dan kunnen ze misschien acht weken niet spelen."