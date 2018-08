Leeuwarder studenten krijgen flits-ontgroening

Alle studentenverenigingen in de stad werken met elkaar samen in deze flits-ontgroening. De organisatie gaat over de volledige lengte van een van de kleinste straatjes van Leeuwarden tenten neerzetten. De nieuwe eerstejaars moeten dan door deze lange tunnel lopen. Ze beginnen 'groen' aan hun tocht, maar komen er 'gekleurd' weer uit. Voorafgaand aan de flits-ontgroening kunnen de studenten een foto laten maken van hoe ze eruit zagen voor de tocht door de tententunnel. "Niks geen gedoe of rare geintjes, maar gewoon een vet leuke ontgroening," zo schrijft de organisatie.

De hoop is dat de ontgroening met deze actie in een beter daglicht komt te staan. De afgelopen jaren is de traditie door meerdere schandalen negatief in het nieuws gekomen. Deze schandalen waren onder andere in Groningen en Eindhoven.