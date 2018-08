Bijzonder werk Rembrandt van Rijn naar Fries Museum

Het portret van Rembrandts' vrouw Saskia Uylenburgh is net na haar overlijden in 1642 afgemaakt. De Friese Saskia was Rembrandts eerste vrouw. De schilder had het portret eerst zelf gehouden, maar moest het door geldgebrek uiteindelijk verkopen.

Duitsland

Het hangt normaliter in de Gemâldegalerie Alte Meister in het Duitse Museumlandschaft Hessen-Kassel, maar die geeft het vanwege de expositie "Rembrandt en Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw" in bruikleen aan het Fries Museum.

De expositie is vanaf 24 november tot en met 17 maart in het Fries Museum te zien. Volgend jaar zal er uitgebreid worden stilgestaan bij het 350-ste sterfjaar van Rembrandt, met tal van activiteiten in Leeuwarden, Den Haag, Leiden en Amsterdam.