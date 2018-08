Ook kleine gondels uitgenodigd voor gondelvaart in Balk

De Stichting Feestweek Balk nodigt ook kleine gondels uit mee te doen aan de jaarlijkse Gondelvaart, volgende week donderdag. Het is soms een probleem voor mensen om een grote gondel te bouwen, want daar is veel ruimte voor nodig. Om toch voldoende animo voor de Gondelvaart te houden, heeft de stichting een oproep gedaan om gondels 'op half formaat' te bouwen.