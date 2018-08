Harkemase Boys en ONS met winst naar KNVB Beker

Harkemase Boys heeft woensdagavond goede zaken gedaan bij Achilles '29 in Groesbeek in de tweede voorronde van de KNVB Beker. In de eerste helft scoorden de Harkieten maar liefst vijf keer.

De doelpunten kwamen van Berwout Beimers (3de minuut), Willem Huizing (28ste minuut), Robert Stelpstra (36ste minuut), Henny Bouius (42ste minuut) en vlak voor rust scoorde Pier Veldman.

Ook na rust gingen de Friezen door, in de 53ste minuut scoorde Pier Veldman. Vlak daarvoor had Achilles '29 een eerste grote kans, maar de keeper keerde dat op. In de 81ste minuut kreeg Achilles nog een kans op een eretreffer, maar die bal kwam op de paal. Even later was het wel raak voor de thuisploeg, Alper Yildiz maakte de 1-6. En dat was ook de eindstand.