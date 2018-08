Partuur van Ilse Tuinenga wint Frouljus PC

Het partuur van Monfils had nog een voordeel, omdat ze met een staand nummer de halve finale mochten overslaan en daardoor meer rust konden krijgen. Maar Harmke Siegersma kreeg voorafgaand aan de finale een migraine-aanval, waardoor de slotpartij van de dag korte tijd moest worden uitgesteld.

Margriet Bakker en Anne Monfils hebben door de migraine-aanval van hun kaatsmaat een korte tijd met zijn tweeën gekaatst. Ondanks de strijd, konden ze niet al teveel doen tegen de kracht van het partuur van Tuinenga.

Het is alweer de derde keer dat Ilse Tuinenga de belangrijke kaatspartij op haar naam schrijft. "We waren alle drie super. De halve finale was wel moeilijk en de finale had wat een rare start omdat Harmke uitviel en we lang moesten wachten. Toen kwamen we ook nog met 1-0 achter terwijl zij met zijn beiden waren. Ik heb even gefoeterd, dat hielp en werden we fel. Daarna sleepten we het zomaar binnen."