Grote sterfte onder kokkels in Waddenzee

Op veel plekken lagen de zandplaten bezaaid met doodgaande en ook kokkels die net waren doodgegaan, soms met het vlees nog in de schelpen. De meest voor de hand liggende oorzaak is de lange droge en hete periode. De extreme sterfte van kokkels is slecht nieuws voor de vogels en de vissers.

Volgens de onderzoekers zijn zulke grote aantallen dode kokkels niet voorgekomen sinds 1990. In dat jaar is Wageningen Marine Research begonnen met de jaarlijkse tellingen. De grote sterfte geldt niet alleen voor de Waddenzee, ook in Zeeland is dit het geval. Daarom zijn de onderzoekers er ook wel zeker van dat de droogte de oorzaak is.

Lange hittegolf

"Als een ziekte of milieuvervuiling de boosdoener was geweest, dan zou de sterfte waarschijnlijk meer plaatselijk zijn" volgens WMR-onderzoeker Karin Troost. "Daarnaast heeft de sterfte zich voorgedaan aan het eind van de buitengewoon lange hittegolf. Op 27 juli werd in Vlissingen een maximum temperatuur van 36,8°C gemeten."

Uit een Portugese studie uit 2015 bleek eerder dat 100 procent van de kokkels doodgegaan, als ze 6 uur lang worden blootgesteld aan een temperatuur van 35 graden. Maar omdat een ziekte als infectie als oorzaak niet kan worden uitgesloten, zijn in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, monsters genomen in de Oosterschelde.

Scholeksters hebben schelpdieren nodig om te eten om goed de winter door te komen. Kokkels zijn daar een belangrijk deel van. Voor handkokkelvissers in de Waddenzee werd de visserij dit jaar al krapper.