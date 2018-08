Groninger ziekenhuis blij met geld van zwemtocht Van der Weijden

De actie van Maarten is daarom ook van groot belang vindt hij. Niet alleen heeft de zwemmer ervoor gezorgd dat er een paar miljoen euro bij het onderzoeksbudget is gekomen, maar hij heeft er ook voor gezorgd dat onderzoek naar kanker weer onder de aandacht komt. De beleving is daarmee veel groter geworden, en dat is volgens Schuringa misschien nog wel van groter belang dan het geld. De mensen praten er weer over. Iedereen kent wel iemand die ziek is geworden van kanker en nu is het besef er veel meer dat er onderzoek wordt gedaan om de ziekte te bestrijden.