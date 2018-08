Parturen Monfils en Tuinenga in de finale van de Vrouwen PC

Het partuur van Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma neemt het in de finale van de Vrouwen PC op tegen het partuur van Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra. De Vrouwen PC is de belangrijkste kaatspartij voor vrouwen in Fryslân, en wordt dit jaar alweer voor de 42ste keer verkaatst in Weidum.