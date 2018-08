Sikke Heerschop wint inhaalwedstrijd bij Echtenerbrug

Sikke Heerschop is met het skûtsje Wylde Wytse de winnaar geworden van de inhaalwedstrijd bij Echtenerbrug. De wedstrijd was als vervanging georganiseerd nadat de IFKS afgelopen zondag door de harde wind niet kon zeilen. "Machtig mooi, dit hadden we wel even nodig," zei Heerschop. Geale Tadema met It Doarp Eastermar werd tweede en De Zes Gebroeders van Klaas Kuperus derde.