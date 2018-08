Nieuwe verdachte aangehouden in zaak Van Seggeren

De schoonmoeder van Van Seggeren komt uit Duitsland en is woensdagmiddag aangehouden in Leeuwarden. De vrouw zal door de politie worden gehoord. Tjeerd van Seggeren werd in juli 2017 dood gevonden in een weiland bij De Westereen. Eerst werd gedacht dat hij mogelijk door een aanrijding om het leven was gekomen, maar uiteindelijk bleek dit niet het geval te zijn.

Het Openbaar Ministerie is er altijd vanuit gegaan dat er meerdere mensen betrokken waren bij de dood van Van Seggeren. Het is nog niet duidelijk waar de schoonmoeder van Van Seggeren precies van wordt verdacht.